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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource Inc(BLDR-US)EPS預估下修至11.23元，預估目標價為200.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 00:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Builders Firstsource Inc(BLDR-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.7元下修至11.23元，其中最高估值12.48元，最低估值8.78元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值12.48(12.95)14.4515.55
最低值8.78(8.78)10.9314.75
平均值10.88(11.12)12.9715.15
中位數11.23(11.7)13.3715.15

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值180.35億190.70億204.05億
最低值166.00億175.42億195.14億
平均值173.44億184.55億199.60億
中位數173.20億185.60億199.60億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS2.668.4816.8211.94
營業收入85.59億198.94億227.26億170.97億

詳細資訊請看美股內頁：
Builders Firstsource Inc(BLDR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBLDR

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