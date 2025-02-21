鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource Inc(BLDR-US)EPS預估下修至11.23元，預估目標價為200.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 00:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Builders Firstsource Inc(BLDR-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.7元下修至11.23元，其中最高估值12.48元，最低估值8.78元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.48(12.95)
|14.45
|15.55
|最低值
|8.78(8.78)
|10.93
|14.75
|平均值
|10.88(11.12)
|12.97
|15.15
|中位數
|11.23(11.7)
|13.37
|15.15
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|180.35億
|190.70億
|204.05億
|最低值
|166.00億
|175.42億
|195.14億
|平均值
|173.44億
|184.55億
|199.60億
|中位數
|173.20億
|185.60億
|199.60億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.66
|8.48
|16.82
|11.94
|營業收入
|85.59億
|198.94億
|227.26億
|170.97億
詳細資訊請看美股內頁：
Builders Firstsource Inc(BLDR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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