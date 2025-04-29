迎戰關稅海嘯 龔明鑫：150億安定就業若不夠會再追加 已撥補勞保3870億亦會因應調整

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-29 20:08

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行政院秘書長龔明鑫於今（29）日出席勞動部主辦之「114 年全國模範勞工 表揚典禮」，親自頒獎肯定 61 位模範勞工與移工對於國家發展和社會經濟的努力與貢獻。他在致詞中表示，政院已提出 150 億元提出「安定就業」方案，降低衝擊、協助勞工穩定就業，若有需要，預算絕對會再增加。此外，為照顧退休勞工權益，政府持續以公務基金撥補勞保，截至今年，已撥補 3870 億元，會再視基金所需，持續撥補使健全發展。

龔明鑫於致詞時，首先向今年獲獎的全國模範勞工表達賀意，也感謝在模範勞工背後支持與付出的家人親友們，他同時肯定洪申翰部長所帶領的勞動部團隊，為了提升勞動環境而付出的努力，包括持續調漲最低工資保障勞工的經濟。

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龔明鑫說明，為照顧勞工，近年來 9 度調高勞工薪資，即連疫情期間的 2020 年也不例外， 使得當年台灣 GDP 成長率以 3.4% 傲視全球，在許多國家 GDP 呈現負值時，台灣仍有如此經驗奇蹟，要感謝產業和勞工們的打拼和貢獻。

龔明鑫說明，為因應美國關稅政策，政院已提出 150 億元提出「安定就業」方案，降低衝擊、協助勞工穩定就業，若有需要，預算絕對會再增加。此外，為照顧退休勞工權益，政府持續以公務基金撥補勞保，截至今年，已撥補 3870 億，會再視基金所需，持續撥補使健全發展。