賴清德：持續推動國防改革 提升自我防衛能力 促進台美經濟韌性

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-04-29 14:13

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總統賴清德今 (29) 日接見美國智庫「國家亞洲研究局 (NBR)」訪團。賴清德指出，政府會持續推動國防改革，除了已宣布提升國內志願役及戰鬥部隊加給，之後也會編列特別預算，讓國防預算達到 GDP 的 3% 以上，持續提升台灣的自我防衛能力，深信台、美將能打造更緊密的經貿關係，提升彼此的經濟韌性，做為區域安全的重要支柱。

「國家亞洲研究局」是美國重要的亞洲政策研究智庫。賴清德今日在總統府接見率團來訪的美軍印太司令部前司令阿奎利諾 (John Aquilino) 等一行人。

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賴清德表示，阿奎利諾上將在美國印太司令任內就非常關心台海議題，而「國家亞洲研究局」則對區域安全議題有許多研究和分析，因為專業貢獻與努力，讓國際社會更加理解臺灣在印太區域、乃至全球民主發展所扮演的角色，他要表達最由衷的感謝。

賴清德指出，台灣站在全球民主防線的最前線，身處「第一島鏈」的重要戰略位置，積極落實「和平四大支柱行動方案」，持續強化國防力量、建構經濟安全、展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力，並跟民主陣營肩並肩站在一起，共同發揮嚇阻的力量，維護區域的和平穩定。

賴清德表示，這個月月初，他宣布提升志願役勤務及戰鬥部隊的加給，政府也會持續推動國防改革、國防自主，讓國防預算達到 GDP 百分之 3 以上，展現守護民主自由的決心，在台灣關係法立法 46 週年的時刻，感謝美國多年來持續對台軍售，相信除了軍事交流合作，兩國能打造更緊密的經貿關係，提升彼此的經濟韌性，並成為區域安全的重要支柱。