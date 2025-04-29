〈力成法說〉記憶體客戶減產 Q1 EPS 1.58元探兩年低

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謝永達說，車用分為兩塊，一塊是來自超豐 (2441-TW) 來的 MCU 等相關訂單，相關需求的確減少，但另外一塊是力成自身的 ADAS 相關訂單，即便在整體車用市況不好下，ADAS 所需要的封裝、晶圓測試需求仍舊穩健，帶動整體車用營收成長；AI 營收比重也持續增長，主要受惠兩家美國客戶。