〈力成法說〉記憶體客戶減產 Q1 EPS 1.58元探兩年低
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-29 15:29
封測大廠力成 (6239-TW) 今 (29) 日召開法說會，受整體 NAND Flash 與 SSD 需求減少，影響第一季稅後純益降至 11.75 億元，季減 22.9%，年減 32.4%，每股稅後純益 1.58 元，為兩年來低點，也符合當初第一季營運落底的預期。
力成第一季營收 154.94 億元，季減 9.4%，年減 15.47%，毛利率 17.1%，季減 1.2 個百分點，年減 0.4 個百分點，營益率 10%，季減 1.7 個百分點，年減 1.2 個百分點，稅後純益 11.75 億元，季減 22.9%，年減 32.4%，每股稅後純益 1.58 元。
細分產品線，力成第一季封裝營收佔比達 69%、SiP / 模組 8%、測試 23%；DRAM 21%、NAND 24%、SiP / 模組 (SSD 模組與功率模組)8%、邏輯 47%；細分各應用，力成今年第一季車用營收佔比為 15%，通訊佔 23%、運算佔 22%、消費性佔 28%、工控佔 2%、AI 佔 10%。
執行長謝永達表示，第一季因面臨生意淡季、工作天數減少與 NAND Flash 業者相繼減產，整體需求下降，符合公司當初預期，以邏輯產品來看，去年第一季營收比重 37%，今年第一季已提升至 47%，公司將持續在邏輯領域與先進封測領域努力。
謝永達說，車用分為兩塊，一塊是來自超豐 (2441-TW) 來的 MCU 等相關訂單，相關需求的確減少，但另外一塊是力成自身的 ADAS 相關訂單，即便在整體車用市況不好下，ADAS 所需要的封裝、晶圓測試需求仍舊穩健，帶動整體車用營收成長；AI 營收比重也持續增長，主要受惠兩家美國客戶。
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