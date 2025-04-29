【量大強漲股整理】時序進入五月份，該鎖定哪三大主流股，有機會表現?
鉅亨研報 2025-04-29 17:33
加權指數今日開低走高，終場上漲 198.22 點，收在 20232.63 點，成交量 2386.44 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 94.02 億元，投信買超 2.36 億元，自營商賣超 3.44 億元，三大法人合計買超 92.94 億元，其中，投信連續五日買超，累計買超金額為 115.25 億，而自營商連續二日買超，外資則連續三日買超，累計買超金額為 298.37 億。
迎來密集的財報與經濟數據公布週，市場密切觀察美國經濟對近期川普關稅措施的反應，儘管面對政策與地緣政治不確定性，道瓊工業指數昨日上漲 114 點，標普 500 指數小幅上揚 0.06%，連續第五個交易日收漲，創下自去年 11 月初以來的最佳表現，那斯達克指數則小跌 0.1%，盤中標普 500 指數一度下挫約 1%，但隨後在科技股反彈帶動下回升至平盤之上，大型科技股雖早盤受壓，但最終多數回穩，市場波動顯示投資人對本週即將公布的企業財報與經濟數據保持謹慎樂觀，美國財政部長班森特指出，當前貿易局勢的緩和責任在於中國，強調若中國願意合作，貿易緊張關係將有望降溫，他也透露，美國與亞洲夥伴，特別是印度之間的貿易談判進展順利，印度很可能成為最早與美國簽署新協議的國家之一，這番言論被市場解讀為華府試圖在亞洲建立更穩定的貿易框架，以降低對中貿易依賴風險，在財報方面，本週將迎來多家美國科技巨頭的財報，投資人關注企業能否在高利率與經濟放緩背景下維持成長動能，相關數據顯示，已公布財報的標普 500 企業中，約 73% 的表現優於市場預期，略低於過去五年平均的 77%，但仍顯示出企業整體體質穩健，經濟數據方面，週三將公布備受聯準會關注的個人消費支出 (PCE) 物價指數，以及美國第一季 GDP 初值，有望為市場提供通膨與經濟成長的最新線索。週五登場的 4 月非農就業數據亦是焦點，市場普遍預期新增就業 13 萬人，若數據持穩，將再次反映美國就業市場的韌性。
台股今日展現強勁反彈氣勢，開低走高後終場上漲 198.22 點，收在 20232.63 點，量能來到 2386.44 億，今日不僅穩穩穩站上 20200 點大關，連續第二個交易日收於兩萬點以上，顯示市場信心逐步回穩；加上 (2330-TW) 台積電表現亮眼，終場上漲 5 元，收在今日高點 902 元，重返 900 元整數關卡，從三大法人籌碼動向觀察，今日合計買超達 92.94 億元，外資買超 94.02 億元，連三日站在買方，累計買超金額達 298.37 億元，投信買超 2.36 億元，已連續五個交易日加碼，累計買超 115.25 億元，自營商則小幅賣超 3.44 億元，法人資金回流，加上技術面與消息面轉佳，市場情緒逐漸回溫，再加上台股受到六大利多因素支撐，預期五月有望由反彈轉為回升走勢；首先，國安基金於 5 月 9 日進場剛好滿月，統計顯示其滿月期間台股上漲機率偏高，政策護盤信號明確，加上，新台幣近期走升，吸引外資回流，除現貨買超外，期貨空單部位亦大幅減少，資金動能轉強，觀察籌碼面變化，融資自 4 月初以來大幅下降，顯示籌碼相對乾淨，有利後續反彈空間，緊接著即將迎接股東會將陸續召開，企業有機會對市場釋出下半年營運與關稅應對的正面訊號，強化投資人信心，加上近期的關稅在美方 90 天關稅豁免期所形成的人道走廊下，為 Q2 季提前拉貨潮啟動，有望帶動出口及營收數字回溫，整體來看，台股短線在政策、資金與企業面共振之下，有機會擺脫震盪格局，轉為穩步回升。
權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 0.56%，收在 902 元，最新 N4C RF 射頻技術支援 AI 邊緣設備高速低延遲傳輸，較前代 N6RF + 具 30% 功率與面積優勢，適用 WiFi 8 與 AI 真無線耳機，預計 2026 年 Q1 試產；(2317-TW) 鴻海，上漲 0.50%，收在 143.0 元，AI 伺服器市場高速成長，去年出貨年增逾 40%、今年預估再增 28%，成為伺服器主要成長動能，強化 GPU 模組、基板、整機組裝及資料中心布局，並積極發展邊緣運算與液冷技術；(2454-TW) 聯發科，上漲 1.48%，收在 1370 元，2024 年客戶庫存回穩，終端需求改善促進回補動能，加上搭載天璣 9400 晶片手機熱銷，聯發科旗艦晶片營收年增翻倍，貢獻超過 20 億美元，推升整體營運表現。
(4931-TW) 新盛力，上漲 9.97%，收在 81.6 元，受惠 AI 伺服器熱潮及大陸能源備援需求擴大，訂單動能轉強，美系雲端大廠挹注助攻，預期 Q2、Q3 營收逐季成長，全年獲利可望創新高。
(1319-TW) 東陽，上漲 3.88%，收在 134.0 元，川普擬取消進口車與其他關稅疊加，並放寬汽車零組件關稅，新規具追溯期，車商可申請退稅。5 月 3 日實施的新關稅首年退稅上限為車價 3.75%，次年降至 2.75%，第三年起取消。
(6163-TW) 華電網，上漲 0.23%，收在 21.60 元，標得台電電力通信處「光傳輸網路採購案」，總金額約 14.80 億元，有助於提升其在國內光通訊市場地位，並挹注未來營運成長動能。
五月份即將迎接 520 行情以外
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