【量大強漲股整理】時序進入五月份，該鎖定哪三大主流股，有機會表現?

鉅亨研報 2025-04-29 17:33

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 94.02 億元，投信買超 2.36 億元，自營商賣超 3.44 億元，三大法人合計買超 92.94 億元，其中，投信連續五日買超，累計買超金額為 115.25 億，而自營商連續二日買超，外資則連續三日買超，累計買超金額為 298.37 億。

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台股今日展現強勁反彈氣勢，開低走高後終場上漲 198.22 點，收在 20232.63 點，量能來到 2386.44 億，今日不僅穩穩穩站上 20200 點大關，連續第二個交易日收於兩萬點以上，顯示市場信心逐步回穩；加上 (2330-TW) 台積電表現亮眼，終場上漲 5 元，收在今日高點 902 元，重返 900 元整數關卡，從三大法人籌碼動向觀察，今日合計買超達 92.94 億元，外資買超 94.02 億元，連三日站在買方，累計買超金額達 298.37 億元，投信買超 2.36 億元，已連續五個交易日加碼，累計買超 115.25 億元，自營商則小幅賣超 3.44 億元，法人資金回流，加上技術面與消息面轉佳，市場情緒逐漸回溫，再加上台股受到六大利多因素支撐，預期五月有望由反彈轉為回升走勢；首先，國安基金於 5 月 9 日進場剛好滿月，統計顯示其滿月期間台股上漲機率偏高，政策護盤信號明確，加上，新台幣近期走升，吸引外資回流，除現貨買超外，期貨空單部位亦大幅減少，資金動能轉強，觀察籌碼面變化，融資自 4 月初以來大幅下降，顯示籌碼相對乾淨，有利後續反彈空間，緊接著即將迎接股東會將陸續召開，企業有機會對市場釋出下半年營運與關稅應對的正面訊號，強化投資人信心，加上近期的關稅在美方 90 天關稅豁免期所形成的人道走廊下，為 Q2 季提前拉貨潮啟動，有望帶動出口及營收數字回溫，整體來看，台股短線在政策、資金與企業面共振之下，有機會擺脫震盪格局，轉為穩步回升。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 0.56%，收在 902 元，最新 N4C RF 射頻技術支援 AI 邊緣設備高速低延遲傳輸，較前代 N6RF + 具 30% 功率與面積優勢，適用 WiFi 8 與 AI 真無線耳機，預計 2026 年 Q1 試產；(2317-TW) 鴻海，上漲 0.50%，收在 143.0 元，AI 伺服器市場高速成長，去年出貨年增逾 40%、今年預估再增 28%，成為伺服器主要成長動能，強化 GPU 模組、基板、整機組裝及資料中心布局，並積極發展邊緣運算與液冷技術；(2454-TW) 聯發科，上漲 1.48%，收在 1370 元，2024 年客戶庫存回穩，終端需求改善促進回補動能，加上搭載天璣 9400 晶片手機熱銷，聯發科旗艦晶片營收年增翻倍，貢獻超過 20 億美元，推升整體營運表現。

(1319-TW) 東陽，上漲 3.88%，收在 134.0 元，川普擬取消進口車與其他關稅疊加，並放寬汽車零組件關稅，新規具追溯期，車商可申請退稅。5 月 3 日實施的新關稅首年退稅上限為車價 3.75%，次年降至 2.75%，第三年起取消。

五月份即將迎接 520 行情以外

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師