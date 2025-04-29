〈焦點股〉和碩處分江蘇資產交易取消 股價壓抑

和碩 (4938-TW) 昨 (28) 日公告，原定子公司 Aslink Precision Co., Ltd 處分世碩投資 (江蘇)100% 股權，因若干條件與交易方未有共識，交易取消不執行，而和碩今(29) 日股價表現相對壓抑。