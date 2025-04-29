〈焦點股〉和碩處分江蘇資產交易取消 股價壓抑
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-04-29 13:15
和碩 (4938-TW) 昨 (28) 日公告，原定子公司 Aslink Precision Co., Ltd 處分世碩投資 (江蘇)100% 股權，因若干條件與交易方未有共識，交易取消不執行，而和碩今(29) 日股價表現相對壓抑。
和碩今天早盤以 82.4 元開平盤，盤中一度翻黑跌至 81.8 元，不過隨後翻紅，截至 12 點 30 分，股價暫報 82.9 元，漲幅約 0.61%，成交量超過 2000 張。
和碩去年 12 月公告將處分世碩投資 (江蘇)100% 股權，交易金額為 1920 萬美元 (約新台幣 6.24 億元)，而買家為 CORNUCOPIA INVESTMENT ADVISORY AND MANAGEMENT PARTNERS INC，當時公告指出，此次交易主要為調整集團資源。
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