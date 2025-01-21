〈力成法說〉Q1估是全年低點 全年營運倒吃甘蔗

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-21 17:01

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封測大廠力成 (6239-TW) 今 (21) 日召開法說會，執行長謝永達表示，今年第一季因客戶持續去化庫存與中國經濟仍在低檔，預期將是低點，之後呈現逐步向上，加上新技術開發效益顯現，全年營運倒吃甘蔗。

細分各業務，謝永達說，力成記憶體業務受第一季為景氣循環低點，DRAM 封測需求續降，預期第二季在客戶給予較顯著的訂單後，會有比較明顯的復甦，NAND 也持續受客戶調整庫存影響，預期第二季隨著 AI 伺服器、資料中心等需求復甦，屆時會恢復成長力道。

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力成的邏輯業務主要為電源功率模組，謝永達說，客戶應用主要在雲端運算端，自去年第四季開始導入量產，目前客戶需求量相當大，預期第一季將有顯著成長，也持續拓展先進封裝業務。

超豐 (2441-TW) 方面，隨著美國總統川普正式上任，客戶預期未來中國稅率將高於其他地區，因此推升中國 + 1 需求，超豐也分食客戶轉單大餅，整體產能利用率估比去年同期略佳，頭份新廠則已完成裝機，正待客戶驗證，月產能估達 1 億顆以上。