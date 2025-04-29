德微Q1 EPS 0.74元 營運落底後本季恢復成長動能

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-29 12:38

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德微第一季營收 6.25 億元，季減 13.2%，年增 14.68%，毛利率 37.96%，季增 0.13 個百分點，年增 2.8 個百分點，營益率 12.63%，季減 0.79 個百分點，年減 2.17 個百分點，稅後純益 0.74 億元，季減 27.46%，年減 22.92%，每股稅後純益 1.35 元。

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德微上傳最新年報，展望今年，董事長張恩傑說，德微過去三年架構完成新舊產能整併，以全自動化為主、有效節省人力，並完成晶圓廠整併，持續開發新產品，也透過喜可士將品牌銷售延伸至各電子產業體系，坦言今年儘管有政治因素干擾，但公司會持續提升自身經營能力。

面對全球外在環境動盪，張恩傑說，隨著全球地緣政治攻防加深，半導體產業被歸入戰略物資內，對各企業而言，只能強化自身經營能力，從產品品質、製造成本、供應鏈風險管理、人才優化與財務管理等面相來提升學運強度，站穩自己生產實力，才有機會獲得市場肯定。

回顧德微去年營運，張恩傑說，去年是極為挑戰的一年，因資源有限，要戰戰兢兢嚴謹看待各種不明朗情勢，以應對市場嚴峻的考驗。公司去年順利完成三項重要階段性目標，首先，德微去年取得喜可士全數股權，其次是完成現金增資案，子公司亞昕科技也正式與達爾基隆分公司完成交割「併購晶圓製造業務」等項目合約。

德微在整併上下游後，上游有完整之晶圓製造工廠，其中 6 吋晶圓、部份高階晶圓等產品項目，不但擴充增加亞昕業務項目，且其所生產之產品已獲得世界一級大廠認證與使用，更是汽車電子與 AI 伺服器內所需之關鍵晶圓產品。