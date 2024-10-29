德微搶搭AI邊緣裝置爆發潮 未來三年營收倍增

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-29 19:25

‌



德微 (3675-TW) 董事長張恩傑今 (29) 日表示，公司具備生產高品質 TVS、ESD 與閘流體 (Thyristor) 的能力，可提供客戶晶圓製造到封裝一條龍式的服務，隨著 AI 陸續導入邊緣裝置，包括 AI 智慧眼鏡等，將是公司未來成長主要動能，預期未來三年內，AI 裝置相關營收將成長至目前公司營收的一倍以上。

張恩傑說，德微現階段聚焦 AI 智慧眼鏡、AI 耳機、AI 健康裝置、無人機、協作機器人、筆電與桌機等，看好未來在 AI 浪潮帶動下，產品都會導入 TVS 與 ESD 等元件，加上併購達爾基隆廠後取得閘流體 (Thyristor) 技術，都將在 AI 市場中取得不錯機會。

‌



張恩傑補充，目前相關市場的競爭同業多以外商為主，包括德儀、意法半導體與安森美等，公司技術也逐步追上同業，去年 AI 行動裝置出貨僅 500 片晶圓，今年已躍增至 7000 片，成長相當迅速，未來也會連同封裝業務、以成品形式出貨給客戶。

針對 AI 智慧眼鏡，張恩傑指出，AI 眼鏡未來數年年複合成長率超過 80%，眼鏡當中會用到 TSV 與 ESD 等保護元件，而德微是兩岸能做到品質最好的 TVS 跟 ESD 的公司，目前粗估一副智慧眼鏡須採用 10 顆左右的保護元件。