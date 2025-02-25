德微去年EPS 8.34元創次高 今年全力強化AI功率元件

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-25 18:13

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IDM 業者德微 (3675-TW) 今 (25) 日公告去年財報，全年稅後純益 4.4 億元，年增 30.2%，每股純益 8.34 元，創下歷史次高。展望今年，德微看好，公司全力強化自動化製程，以滿足未來 AI 配件產品應用所需的保護裝置以及低功率損耗的功率元器件。

德微去年第四季稅後純益 1.01 億元，季減 12.2%，年增 38.4%，每股純益 1.85 元，全年稅後純益 4.4 億元，年增 30.2%，每股純益 8.34 元。德微董事會也通過每股配發現金股利 5 元，配發率近 6 成，依照昨日股價 212 元計算，現金殖利率約 2.36%。

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展望 2025 年，德微直言，現階段消費性市場尚未恢復，以致消費性電子產品的價格壓力將會越來越大，不過有觀察到車用電子有逐漸回暖趨勢，惟回升的幅度尚還要一兩季度觀察。

另外，德微指出，在 AI 配件的興起之下，推升靜電保護裝置需求、低功率損耗的功率元器件需求亦逐步增加，公司將因應市場的變動、未來市場發展之方向與需求，進行產品線調整、降低消費性電子產品的佈局，並調整部分產品線。