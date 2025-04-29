〈焦點股〉晶碩業外收入吃補丸Q1 EPS優於預期 漲逾半根停板
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-04-29 10:33
隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 受惠美元升值，匯兌利益表現亮眼，加上有工程違約金收入挹注，讓晶碩第一季業外收入大吃補丸，帶動晶碩第一季每股純益達 6.72 元，表現優於預期，也激勵晶碩今 (29) 日股價大漲逾半根停板。
晶碩早盤以 332 元開高走高，盤中最高漲至 352 元，漲幅超過 7%，截至 10 點 10 分，股價暫報 346 元，漲幅約 5.65%，一舉站回月線，成交量則約 400 張。
晶碩第一季營收 15.93 億元，季減 11.2%，年減 7.65%；毛利率 55.1%，季增 0.49 個百分點，年減 2.62 個百分點；營益率 27.1%，季對季持平，年減 7.26 個百分點；稅後純益 4.89 億元，季增 19.56%，年減 6.32%，每股純益 6.27 元。
晶碩第一季受到中國客戶庫存水位高，加上市場價格競爭影響，拖累第一季營收年減 7.65%，毛利率與營益率也同步下滑。不過美元升值，推升第一季匯兌利益達 1764 萬元，加上大溪新廠延遲完工違約，承攬商繳約 1.08 億罰款，帶動第一季業外收入表現，也使每股純益表現優於預期。
晶碩今年將聚焦歐洲及日本市場，也是今年公司重要成長動能。日本市場包括彩片與透片陸續出貨，歐洲市場則有矽水膠短天期新品上市，法人看好兩大市場今年可望成長雙位數百分比。
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