〈焦點股〉聯發國際亮漲停燈 挑戰回鍋百元俱樂部
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-29 09:56
連鎖手搖飲業者聯發國際 (2756-TW) 表示，創始品牌 Sharetea(歇腳亭) 美國門店不直接受關稅影響，已具備在地購銷系統，原物料未來可安排由中南美洲進口，再加上新品牌 UG 開始國際布局，挹注第二成長曲線，今 (29) 日股價一飛衝天，亮漲停燈號，即將挑戰回歸百元俱樂部。
Sharetea 目前在美國總店數達 160 店，聯發國際看好，在美國仍有極大開發潛力，現已設立自有倉儲和在地購銷系統，供應當地門店原物料需求，未來也可安排由中南美洲進口，因此不受關稅太大衝擊。
而除了 Sharetea，聯發國際去年推出時尚茶飲品牌 UG，在台灣展店有成，全台已超過 10 家，今年將赴香港、美國、新加坡和馬來西亞等地布局 ，其中，在香港 5 月底將開出 5 家門店，成為 UG 海外第一站，而其他市場也將陸續會有好消息，目標 UG 今年全年總店數達 100 店里程碑，長期朝 500 店邁進。
聯發國際董事長鄭凱隆喊全面啟動「五大成長引擎」策略，包括全球茶飲平台、新時尚茶飲王、餐食事業布建、全球大供應鏈，以及投資併購合盟等增長計劃。
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