三顧獲再生醫療政策政策支持 iPSC儲存平台滿足全方位需求

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-04-29 12:25

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衛福部近期研擬設置「細胞保存庫」，加速推動再生醫學產業。三顧 (3224-TW) 已建構完整的 iPSC 細胞儲存平台，加上樂迦 (6891-TW) 竹北廠將落成啟用，待政策落地後，可立即提供 iPSC 細胞儲存服務，滿足國人從儲存到未來再生醫療應用的全方位需求。

總統賴清德日前重申，積極推動健康台灣政策，包含智慧醫療、智慧醫院與生技產業。衛福部配合政府政策，近期正在研擬設置「細胞保存庫」，保存國人細胞資源，加速推動再生醫學產業，這項政策為細胞儲存服務業者注入一劑強心針。

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三顧說明， iPSC 不僅能分化為心肌細胞、神經細胞、視網膜細胞等多種功能性細胞，用於心臟病、中風、視力損傷等重大疾病的臨床修復，也展現出個人化精準醫療的巨大潛力。透過患者自體細胞製成 iPSC，可避免免疫排斥，並依個人特性設計專屬治療方案，以達到精準醫療的目標。

此外，iPSC 技術也成為新藥開發的重要平台。研究人員能以 iPSC 製成疾病特有的細胞模型，大幅加速藥物篩選與治療機轉研究，縮短新藥開發週期，提高成功率，為醫藥產業帶來新的動能。近期在日本世博會展示的 iPSC 誘導的心臟層片有望在 1 年內上市。未來，iPSC 更有望推進人工器官製造，如肝臟、腎臟等組織器官的生產，從根本解決全球器官移植短缺問題。

三顧旗下樂迦再生去年獲得日本 iPSC Academia Japan, Inc. 的全球商業授權，授權範圍包含 iPSC 及其外泌體的商業使用，而三顧於同年 11 月開辦 iPSC 家族儲存業務，推廣在健康時即進行 iPSC 的儲存。

三顧與樂迦提供的家族儲存商業模式，可解決公部門的經費問題，透過民間機構的商業模式輔助，得以加速其創新應用的開發速度，且帶動相關產業鏈發展，加速再生醫療的普及速度。