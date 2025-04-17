川普汽車關稅來襲！日產：將把美國廠產能「最大化」未來兩年在美推新車型

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-17 08:40

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日產汽車美國業務負責人 Christian Meunier 周三 (16 日) 表示，在美國總統川普徵收 25% 的汽車關稅之際，該汽車製造商的目標是「最大限度地」提高其美國最大生產工廠的產量。但 Meunier 拒絕推測何時能達到最大產量。

美國總統川普決定對海外生產的汽車徵收 25% 的關稅，這一政策嚴重衝擊全球汽車供應鏈。作為日本第三大汽車製造商，日產受到的影響尤為顯著。美國是日產最大的市場，去年汽車銷量中有超過四分之一來自美國，其中許多汽車是在日本或墨西哥製造的。

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今年 1 月開始擔任日產美國公司董事長的 Meunier 說，關稅正加速該車廠已經需要的計畫，以增加美國國內產量，幫助其陷入困境的美國業務好轉。

M​​eunier 說：「我們有大型設施，大產能，但目前沒有最大產能。我們還有更多的空間來提高我們的產能。我們正考慮銷售更多美國產品，並在此過程中調整來自墨西哥和日本的汽車。」

M​​eunier 還表示，他的「最終目標」是「最大化」該公司在田納西州士麥那市占地 600 萬平方英尺工廠的產能。

他指出，該工廠每年能生產 64 萬輛汽車，實施三班制。去年生產超過 31.45 萬輛汽車，採用兩班制，約有 5700 名員工。

他說：「我們正在考慮最大限度地提高產能，這是我的最終目標，讓工廠滿員，再次賺大錢。」

目前，該工廠生產四種產品，包括日產汽車在國內最暢銷的車型日產 Rogue。

M​​eunier 說，改變計畫和轉移生產需要時間。「我們可以增加產量，就像我在美國現有車型上所說的那樣，並承諾在未來兩年推出一款新產品，或者一些產品進入美國市場。但這不可能一蹴可幾。」