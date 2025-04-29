鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)目標價調降至220元，幅度約3.72%
鉅亨網新聞中心 2025-04-29 08:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對長榮(2603-TW)提出目標價估值：中位數由228.5元下修至220元，調降幅度3.72%。其中最高估值348元，最低估值180元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予長榮(2603-TW)評價：積極樂觀3位、保持中立6位、保守悲觀1位。
長榮(2603-TW)今(28日)收盤價為205元。近5日股價上漲1.74%，相關航 運 業近5日上漲1.32%，集中市場加權指數上漲4.86%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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