鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)EPS預估上修至24.9元，預估目標價為415元
鉅亨網新聞中心 2025-04-28 22:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對晶碩(6491-TW)做出2025年EPS預估：中位數由24.66元上修至24.9元，其中最高估值26.9元，最低估值22.68元，預估目標價為415元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|26.9(26.9)
|30
|31.91
|最低值
|22.68(22.68)
|26.09
|31.91
|平均值
|24.97(24.88)
|28.54
|31.91
|中位數
|24.9(24.66)
|28.53
|31.91
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7,499,000
|8,425,450
|8,893,000
|最低值
|7,090,000
|7,527,000
|8,893,000
|平均值
|7,320,570
|8,033,760
|8,893,000
|中位數
|7,300,000
|8,108,500
|8,893,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|23.47
|22.83
|22.03
|17.84
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,817,305
|6,789,861
|6,321,198
|5,595,043
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6491/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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