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鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)EPS預估上修至24.9元，預估目標價為415元

鉅亨網新聞中心 2025-04-28 22:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對晶碩(6491-TW)做出2025年EPS預估：中位數由24.66元上修至24.9元，其中最高估值26.9元，最低估值22.68元，預估目標價為415元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值26.9(26.9)3031.91
最低值22.68(22.68)26.0931.91
平均值24.97(24.88)28.5431.91
中位數24.9(24.66)28.5331.91

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值7,499,0008,425,4508,893,000
最低值7,090,0007,527,0008,893,000
平均值7,320,5708,033,7608,893,000
中位數7,300,0008,108,5008,893,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS23.4722.8322.0317.84
營業收入
(單位：新台幣千元)		6,817,3056,789,8616,321,1985,595,043

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6491/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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