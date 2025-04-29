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鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估上修至190.14元，預估目標價為2700元

鉅亨網新聞中心 2025-04-29 12:10


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對大立光(3008-TW)做出2025年EPS預估：中位數由188.1元上修至190.14元，其中最高估值221.95元，最低估值166.02元，預估目標價為2700元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值221.95(221.95)245.76237.57
最低值166.02(166.02)171.72177.17
平均值191.78(191.35)198.48209.21
中位數190.14(188.1)194.32209.12

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值69,506,82074,081,00078,087,500
最低值59,146,00061,215,00068,727,000
平均值65,141,46068,164,68072,183,320
中位數65,850,00068,169,91071,604,870

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS194.17134.13169.52139.28
營業收入
(單位：新台幣千元)		59,457,55348,842,24747,675,22846,962,402

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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