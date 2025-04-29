鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估上修至190.14元，預估目標價為2700元
鉅亨網新聞中心 2025-04-29 12:10
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對大立光(3008-TW)做出2025年EPS預估：中位數由188.1元上修至190.14元，其中最高估值221.95元，最低估值166.02元，預估目標價為2700元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|221.95(221.95)
|245.76
|237.57
|最低值
|166.02(166.02)
|171.72
|177.17
|平均值
|191.78(191.35)
|198.48
|209.21
|中位數
|190.14(188.1)
|194.32
|209.12
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|69,506,820
|74,081,000
|78,087,500
|最低值
|59,146,000
|61,215,000
|68,727,000
|平均值
|65,141,460
|68,164,680
|72,183,320
|中位數
|65,850,000
|68,169,910
|71,604,870
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|194.17
|134.13
|169.52
|139.28
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|59,457,553
|48,842,247
|47,675,228
|46,962,402
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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