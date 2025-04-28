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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celestica, Inc.(CLS-US)EPS預估上修至5元，預估目標價為119.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-28 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Celestica, Inc.(CLS-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.8元上修至5元，其中最高估值5.15元，最低估值4.76元，預估目標價為119.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.15(5)6.657.95
最低值4.76(4.75)5.546.64
平均值4.99(4.81)6.017.19
中位數5(4.8)5.967

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值110.12億133.67億147.09億
最低值107.41億121.50億136.90億
平均值108.83億126.58億140.87億
中位數108.54億125.86億139.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.470.821.182.043.62
營業收入57.48億56.35億72.50億79.61億96.46億

詳細資訊請看美股內頁：
Celestica, Inc.(CLS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCLS

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