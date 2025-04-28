鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celestica, Inc.(CLS-US)EPS預估上修至5元，預估目標價為119.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-28 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Celestica, Inc.(CLS-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.8元上修至5元，其中最高估值5.15元，最低估值4.76元，預估目標價為119.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.15(5)
|6.65
|7.95
|最低值
|4.76(4.75)
|5.54
|6.64
|平均值
|4.99(4.81)
|6.01
|7.19
|中位數
|5(4.8)
|5.96
|7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|110.12億
|133.67億
|147.09億
|最低值
|107.41億
|121.50億
|136.90億
|平均值
|108.83億
|126.58億
|140.87億
|中位數
|108.54億
|125.86億
|139.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.47
|0.82
|1.18
|2.04
|3.62
|營業收入
|57.48億
|56.35億
|72.50億
|79.61億
|96.46億
詳細資訊請看美股內頁：
Celestica, Inc.(CLS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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