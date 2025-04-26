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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈特福德金融服務集團HIG-US的目標價調升至133元，幅度約3.1%

鉅亨網新聞中心 2025-04-26 06:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對哈特福德金融服務集團(HIG-US)提出目標價估值：中位數由129元上修至133元，調升幅度3.1%。其中最高估值150元，最低估值110元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予哈特福德金融服務集團評價：積極樂觀11位、保持中立11位、保守悲觀0位。

哈特福德金融服務集團今(26日)收盤價為118.76元。近5日股價上漲3.1%，標普指數上漲4.59%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股HIG市場預估目標價

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哈特福德金融服務集團118.76-0.40%

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