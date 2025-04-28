研調：預期增稅影響 估Q2全球伺服器出貨季增1.8% 這兩台廠表現較佳
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-04-28 17:19
DIGITIMES 指出，美國總統川普持續針對不同國家、不同產品推出不同的關稅政策，部分業者擔心後續關稅提升，於第二季提前備貨，預估第二季全球伺服器出貨將季增 1.8%。在台廠方面，則預期緯創 (3231-TW) 及鴻海 (2317-TW) 出貨表現較佳。
DIGITIMES 表示，以現階段來看，雖然伺服器產品受關稅影響程度較低，不過仍有部分業者擔心後續關稅將提升，因此提前在第二季拉貨。
DIGITIMES 進一步提到，美系業者中，Google(GOOG-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 的通用型機種及自研 AI 機種出貨可望成長，不同雲端業者採購採購的輝達 (NVDA-US)GB200 AI 伺服器也將開始放量；品牌商中，則以美超微 (SMCI-US) 為因應關稅而較積極拉貨。
DIGITIMES 也看好，在台系代工廠方面，第二季出貨表現將以緯創及鴻海較佳，緯創主要受惠品牌商的通用型、AI 伺服器出貨成長，鴻海則受惠 GB200 伺服器放量出貨。
至於全球伺服器出貨表現，根據 DIGITIMES 最新產銷報告，今年第一季出貨雖季對季衰退 3.1%，不過表現略優於預期。
主因包括 Meta(META-US) 因擔憂位於墨西哥代工廠可能被課徵關稅，加大通用型機種出貨力道，Google 也積極更新通用型機種平台。不過品牌商表現則不如預期，因企業在關稅陰影下，採購較為保守。中系雲端業者方面，則因景氣回溫與 DeepSeek 效應帶動，第一季出貨不減反增。
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