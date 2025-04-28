研調：預期增稅影響 估Q2全球伺服器出貨季增1.8% 這兩台廠表現較佳

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-04-28 17:19

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DIGITIMES 表示，以現階段來看，雖然伺服器產品受關稅影響程度較低，不過仍有部分業者擔心後續關稅將提升，因此提前在第二季拉貨。

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DIGITIMES 也看好，在台系代工廠方面，第二季出貨表現將以緯創及鴻海較佳，緯創主要受惠品牌商的通用型、AI 伺服器出貨成長，鴻海則受惠 GB200 伺服器放量出貨。

至於全球伺服器出貨表現，根據 DIGITIMES 最新產銷報告，今年第一季出貨雖季對季衰退 3.1%，不過表現略優於預期。