TechInsights：美高關稅恐導致2026全球半導體市場萎縮34%

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-28 15:44

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根據半導體研調公司 TechInsights 的分析報告，如果當前的高關稅政策持續，全球半導體市場將遭遇重創，市場規模可能在 2026 年縮水 34%。隨著美中貿易戰的加劇，半導體成為兩國之間策略博弈的核心。

根據 TechInsights 的研究，若美國和中國之間的進口關稅維持在超過 100% 的高水準，全球半導體市場在 2025 年將萎縮 10%，市場規模降至 6,960 億美元；2026 年則降至 5,570 億美元，相較於 10% 全球關稅的基本情況預測的 8,440 億美元市場規模，暴跌約 34%。

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在美中貿易戰中，美國和中國之間的高關稅政策已經對全球市場造成深遠影響。美國對中國的半導體產品徵收高達 145% 的懲罰性進口關稅，而中國則對美國進口商品徵收最高 125% 的關稅，並限制對美國的稀土金屬出口。這些措施加劇了市場的不確定性，使全球半導體市場面臨更大的挑戰。

TechInsights 也指出，假如美國對中國的進口關稅定在 30% 至 40% 之間，全球關稅率上升至 20% 至 40%，則今年半導體市場的價值將為 7,360 億美元，2026 年則為 6,990 億美元，顯示出高關稅將限制半導體市場的增長潛力，並直接影響企業的營收。

然而，若美國的進口關稅降至 10%，全球半導體市場將能夠維持增長，並預計在 2026 年達到 8,440 億美元的規模，較 2025 市場規模預測的 7,770 億美元有所增長。

半導體行業的供應鏈極為複雜，涉及原材料開採、製程技術開發以及最終產品的組裝。高科技領域的多數產品，從智慧型手機到電腦，再到汽車，都無法離開半導體的支持，使半導體成為具有高度戰略價值的普遍性投入品。

然而，高關稅政策將對全球半導體供應鏈造成嚴重扭曲，尤其是在高階製造業和科技公司中。美國對中國的貿易限制和中國對美國的稀土金屬禁運，無疑正使市場面臨前所未有的風險。