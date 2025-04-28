美國關稅影響：亞馬遜商品價格上漲 依賴中國品牌面臨困境

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-28 14:19

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隨著川普政府對中國進口商品加徵關稅，越來越多美國消費者開始感受到這些貿易政策的影響。根據美國《CNBC》和《CBS》的報導，自 4 月 9 日以來，亞馬遜 (AMZN-US) 平台上近 1000 款商品的價格普遍上漲，平均漲幅達 29%。

雖然亞馬遜表示，這一數據並未全面反映所有商品的漲價情況，但依賴中國供應的美國進口商正面臨經營困境。

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電商分析公司 SmartScout 的數據顯示，亞馬遜上的漲價商品涵蓋服裝、珠寶、玩具、家居用品、辦公用品、電子產品等各大品類。SmartScout 創始人 Scott Needham 指出，這次漲價是「集體性的」，並指出，除了關稅外，沒有其他因素能解釋此次漲價。

Needham 稱，漲價的賣家中，有四分之一來自中國。例如，亞馬遜上最大的賣家之一、去年 8 月一度被川普帶火的中國湖南行動電源品牌安克（Anker），在美國銷售的產品中就有五分之一已經漲價，其中一款便攜式行動電源價格從 110 美元漲到 135 美元。

此外，就連亞馬遜自有品牌 Amazon Basics 的一些商品，如電池和 USB 充電線等商品，也開始漲價，漲幅從幾美分到幾美元不等。

對此，亞馬遜則發表聲明表示，SmartScout 的數據「誇大其詞」，漲價商品並未占平台主體。亞馬遜稱，漲價商品僅占總體商品數量的 1%，且 30% 的平均漲幅主要來自少數高價商品，並不能全面反映市場情況。

供應鏈轉移面臨挑戰，美品牌被迫「大規模調整」

目前，許多依賴中國工廠供應的國外品牌都面臨著「大規模調整」的壓力。美國許多商家已經開始尋求將生產轉移至其他國家，但這一過程並非一蹴可及。

以美國佛羅里達州的家居品牌 Zulay Kitchen 為例，該公司大部分商品來自中國，目前正面臨供應鏈困難，並預計需要六個月的時間才能穩定來自其他國家的供應。此時，公司已不得不裁員並減少廣告支出。

關稅最終會由消費者支付，美國小型企業生存受威脅

專家指出，關稅最終會轉嫁於消費者，直接影響美國小型企業的生存。美國零售市場研究公司 Emarketer 的分析師 Sky Canaves 表示，關稅提高將導致許多小型企業關閉，因為他們無法承擔額外的成本壓力。

此外，部分商家也已開始囤積商品，尤其是來自中國的產品。本月早些時候，亞馬遜執行長 Andy Jassy 透露，亞馬遜已初步觀察到部分買家出現囤貨行為。儘管他謹慎表示，這不代表買家行為已經「發生任何有意義的變化」，但他同時警告，高額關稅將導致第三方賣家將成本「完全」轉嫁給美國消費者。

美國進口商能否找到其他供應來源成關鍵

根據《日經亞洲》，多名中國電商企業高層表示，長期內美方挑起的貿易衝突將產生的影響，關鍵取決於美國進口商是否能找到其他供應來源。沃爾瑪等大型零售商由於供應鏈多元化和更強的議價能力，被認為能夠更好適應市場變化；而那些高度依賴中國供貨的小企業則處境艱難，未來將面臨激烈的替代品競爭。