東科-KY Q1賺1.9億元創同期新高 EPS 2.5元 積極評估在第三地設廠

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-04-28 16:18

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揚聲器 ODM 廠東科 - KY(5225-TW) 今 (28) 日公告，第一季稅後純益為 1.9 億元，創歷史同期新高，每股純益 2.5 元創同期次高；東科 - KY 表示，雖然客戶因川普關稅政策觀望，但適逢出貨淡季，Q2 起出貨會重新調整排程，並評估在評估到馬來西亞等地設廠。

東科 - KY 2025 年第一季營收 26.9 億元，季減 2.7%，年減 2.6%；毛利率 15.1%，季增 1 個百分點，年減 0.6 個百分點；營業利益 1.7 億元，季增 78.9%，年增 9.4%；營益率 6.3%，季增 2.9 個百分點，年增 0.7 個百分點；稅後淨利 1.9 億元，季增 19.9%，年增 4.7%，每股純益 2.5 元。

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東科 - KY 表示，第一季營運尚未受到對等關稅影響，營運結果符合延續去年成長軌跡；公司除應付帳款外，零借款營運體質強健，不擔心關稅衝擊，仍在本月 22 日發放現金股利。