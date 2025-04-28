外資買超58億元連2買 著重回補台積電、廣達、鴻海
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-04-28 17:36
台股今 (28) 日終場收 20034.41 點，上漲 161.68 點，成交量 2154.54 億元，較前一日量縮，三大法人合計買超 77.6 億元，其中外資買超 58.66 億元，呈連二買，買超台積電、廣達、鴻海逾 2.1 萬張。
觀察三大法人今日動向，合計買超 77.6 億元，其中外資及投信同站買方，自營商獨站賣方；外資買超 58.66 億元，呈連二買；投信買超 22.66 億元，呈連四買；自營商由買轉賣，賣超 3.72 億元。
外資主要買超彰銀 1.1 萬張，也敲進台積電 8675 張、廣達 8587 張、元大台灣價值高息 00940 4985 張，並買入鴻海 4905 張、大同 4652 張、復華台灣科技優息 00929 4384 張，也買超中華電 3757 張、新光金 3599 張、中鋼 3241 張。
外資大舉賣出凱基金 2.6 萬張，及兩檔金融股，包括中信金 1.5 萬張及富邦金 8786 張，賣超四檔 ETF，包括中信中國 50 正 2 00753L 9878 張、復華富時不動產 00712 8078 張、群益台灣精選高息 00919 6458 張、元大台灣 50 反 1 00632R 6303 張，並賣超欣興 7748 張、旺宏 5239 張、友訊 5125 張。
投信大舉買超鴻海 4501 張，及三檔 ETF，包括群益優選非投等債 00953B 2000 張、凱基美國非投等債 00945B 1300 張、元大台灣高息低波 00713 605 張，並買超廣達 1136 張、奇鋐 953 張、聯詠 912 張，也買超智邦 760 張、群益證 671 張、台新金 590 張。
投信主要調節群創 7656 張，也賣超中鋼 3807 張、中華電 3796 張、南亞科 2652 張，並賣出大成鋼 2444 張、臺企銀 1572 張、台灣大 1381 張，也賣超台灣虎航 6757 1367 張、永豐金 916 張、亞泥 814 張。
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