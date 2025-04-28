外資買超58億元連2買 著重回補台積電、廣達、鴻海

台股今 (28) 日終場收 20034.41 點，上漲 161.68 點，成交量 2154.54 億元，較前一日量縮，三大法人合計買超 77.6 億元，其中外資買超 58.66 億元，呈連二買，買超台積電、廣達、鴻海逾 2.1 萬張。

觀察三大法人今日動向，合計買超 77.6 億元，其中外資及投信同站買方，自營商獨站賣方；外資買超 58.66 億元，呈連二買；投信買超 22.66 億元，呈連四買；自營商由買轉賣，賣超 3.72 億元。