微星推便攜式電動車充電樁MSI EZgo 布局移動充電藍海

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-04-28 15:30

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PC 品牌微星 (2377-TW) 今 (28) 日表示，因應配套充電設施的不足已成為車主普遍面臨的挑戰，為此推出便攜式電動車充電樁 MSI EZgo，憑藉靈活、無須動工的優勢，搶進移動充電的藍海市場。

微星指出，電動車市場持續成長，配套充電設施的不足已成為車主普遍面臨的挑戰。尤其在集合住宅、民宿旅宿、公共停車場等場域，固定式充電樁的建置速度往往趕不上電動車保有量的擴增。

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微星提到，便攜式充電設備（旅充）憑藉靈活、輕便、無需複雜施工的特性，逐漸成為電動車主日常與長途出行的重要配備，並推出 EZgo 便攜式充電樁，正是基於對移動充電新需求的洞察，結合自身硬體設計與智慧應用優勢，為電動車主打造更彈性、更安心的充電體驗。

微星表示，MSI EZgo 最高可提供每小時 7kW 的充電速度，配備 1.8 吋螢幕與多色狀態燈，便於使用者掌握充電進度。該產品標配兩種插頭，包括適用於家用三孔插座的 NEMA 5-15 插頭及高功率充電用的 NEMA 14-50 插頭，並採用通過國際安全標準的專用線材。