李嘉誠賣港口 中國：各方不得以任何方式規避審查

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-28 09:01

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香港首富李嘉誠賣港口一事有新消息，中國市場監管總局周日（27 日）表示，交易各方不得以任何方式規避反壟斷審查。

據《華爾街日報》4 月 16 日報導，長和出售海外港口，將分拆為兩個交易繼續進行。中國國家市場監督管理總局周日對此表示，高度關注有關交易，將依法進行審查，交易各方不得採取任何方式規避審查，未獲批准前，不得實施集中，否則將承擔法律責任。

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國家市場監督管理總局反壟斷二司負責人也曾在 3 月 28 日說，將依法進行審查這項交易，保護市場公平競爭，維護社會公共利益。

據香港《南華早報》4 月 14 日報導， 知情人士透露，貝萊德正在尋求從長和手中購買 43 座港口，但只打算控制巴拿馬運河上的 2 座戰略港口，而地中海航運旗下碼頭營運商 Terminal Investment Limited(TiL) 將擁有其餘 41 座港口的控股權。

另據《彭博》報導，消息人士說，實際取得長和大多數港口經營權者，其實是李嘉誠友人、義大利富商 Gianluigi Aponte 家族，貝萊德僅掌控巴拿馬運河 2 座港口控制權。

長和 3 月 4 日深夜在港交所發布公告，宣布與貝萊德牽頭的財團達成原則性協議，出售全球港口業務核心資產。

此前，中國國務院港澳辦網站連續轉載《大公報》關於長和出售港口資產的評論文章，其中一篇文章援引網友觀點稱：「這是沒有腰骨的跪低，是唯利是圖、見利忘義，漠視國家利益、民族大義，背叛和出賣全體中國人。」