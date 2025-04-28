川普上任百日支持率創歷史新低！民調：比第一任期還糟

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-28 10:19

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根據《美國廣播公司》（ABC）、《華盛頓郵報》以及市場研究公司益普索（Ipsos）合作進行的最新民意調查，美國總統川普的百日支持率創下了過去 80 年來美國總統的最低紀錄。

調查顯示，民眾強烈反對川普的政策，並對美國的經濟狀況普遍不滿，特別是對可能出現經濟衰退的擔憂日益加劇。

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川普支持率創歷史新低

此次民調結果顯示，川普的支持率僅為 39%，較 2 月份下降了 6 個百分點，且 55% 的受訪者表示不支持他的執政。自 1945 年以來，川普在第一次任期內的 42% 支持率，仍為上任 100 天或接近 100 天的總統支持率中最低，顯示出民眾對其不滿情緒的日益加劇。

值得注意的是，只有 21% 的受訪者表示「強烈支持川普」，為他執政以來的最低，而「強烈反對」的人數則達到了 44%，是支持者的兩倍之多，這表明川普在民眾中的支持基礎愈來愈薄弱。

經濟政策引發民眾憂慮

川普面臨的經濟政策挑戰成為一大關注重點。根據調查，72% 的受訪者認為，川普的經濟政策有可能在短期內導致經濟衰退；73% 的受訪者對當前的經濟狀況表示不滿；更有 53% 的人認為，自川普上任以來，美國經濟狀況已變得更糟，41% 的受訪者則指出自己財務狀況惡化。

儘管川普在競選期間承諾要抑制物價上漲，但 62% 的受訪者表示，他並未履行此承諾，反而物價持續上升。71% 的人則認為，川普的關稅政策是導致物價上漲的主要原因。對於這一政策，64% 的受訪者表示反對，顯示出民眾對其經濟政策的不滿情緒日增。

支持率持續下滑，股市波動加劇

此外，根據《CNN》與獨立民調機構 SSRS 在 27 日發布的最新調查結果，川普的支持率也在執政近 100 天後降至 41%，較 3 月的支持率下降了 4 個百分點，並比 2 月下降了 7 個百分點。

調查還顯示，僅有 22% 的人「非常認可」川普的執政表現，這一比例創下新低，而表示「非常不認可」的人數則高達 45%。

《CNN》指出，川普的經濟政策，特別是關稅措施，引發了股市波動並加劇了物價上漲的憂慮，這些因素進一步削弱了他的支持率。

自 3 月初以來，川普在經濟問題上的支持率顯著下降，尤其是在通貨膨脹問題上，支持率下降了 9 個百分點，降至 35%；在關稅問題上，川普支持率也下降了 4 個百分點，也降至 35%。