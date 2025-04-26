紐時：川普接見義大利總理梅洛尼　承諾訪羅馬、兩人互動展現「特殊關係」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-26 15:00

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據《紐約時報》報導，美國總統川普近日在白宮會晤義大利總理喬治亞 · 梅洛尼（Giorgia Meloni），對其大加讚賞，還當場接受邀請，表示將訪問羅馬。此次川普與梅洛尼的互動被媒體形容為一次充滿「溫情」的會面，象徵美義關係進一步的鞏固。

儘管川普過去常對外國領袖展現不留情面的態度，但梅洛尼卻在白宮獲得了前所未有的尊重與稱讚。雙方針對反移民政策達成共鳴，並對歐美未來貿易合作表達樂觀態度。然而，在關稅等關鍵議題上仍無具體突破，川普僅表示「我們並不著急」。

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自川普對歐盟祭出關稅以來，梅洛尼是首位進入白宮的歐洲領袖。此次會晤雖加強兩人關係，但學界仍質疑這是否能轉化為歐洲或義大利的實際利益。義大利政治學者指出，梅洛尼雖被視為橋樑人物，但實際未帶回具體成果。

梅洛尼並無代表歐盟的談判授權，但她仍成功讓川普答應「近期」將訪問羅馬，並希望他能與歐洲官員會晤，進一步拉近美歐關係。然而，目前川普尚未正式承諾與歐盟代表會談，成效仍待觀察。

梅洛尼與川普在反對「覺醒意識形態」（woke ideology）與 DEI（多樣性、公平與包容）政策上立場一致。她更承諾增加從美國進口天然氣及軍事支出，呼應川普核心政策。此外，她也替川普澄清過往針對歐洲的批評，展現堅定支持。

值得注意的是，儘管試圖與川普深化合作關係，梅洛尼並未在烏克蘭問題上妥協，仍堅稱俄羅斯才是戰爭的侵略者。此舉有助於穩住其在歐盟內部的立場，避免被視為向美方完全傾斜。

會晤中，川普表示「重視歐洲」，與其過去批評歐盟「坑害美國」的言論相比，口吻明顯柔和。義大利歐洲議會議員費丹扎（ Carlo Fidanza）表示，這是川普首次如此明確地展現與歐盟合作的意願，並將此歸功於梅洛尼。

雖然川普在言語上親切，但仍重申其強硬的貿易立場。他表示：「大家都想達成協議，如果他們不想，我們就替他們定下來。」顯示川普未放棄對歐洲貿易夥伴施加壓力。