鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一國民銀行控股(FCNCA-US)EPS預估下修至165.1元，預估目標價為2,200.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:16
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對第一國民銀行控股(FCNCA-US)做出2025年EPS預估：中位數由169.82元下修至165.1元，其中最高估值176.66元，最低估值150元，預估目標價為2,200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|176.66(176.66)
|199.93
|222.02
|最低值
|150(160.14)
|180
|200
|平均值
|165.13(168.54)
|189.07
|209.89
|中位數
|165.1(169.82)
|190
|209
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|89.82億
|92.60億
|92.36億
|最低值
|86.57億
|87.39億
|92.36億
|平均值
|87.82億
|90.12億
|92.36億
|中位數
|87.16億
|89.88億
|92.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|47.50
|53.88
|67.47
|785.18
|189.38
|營業收入
|19.29億
|19.28億
|51.01億
|126.52億
|149.33億
詳細資訊請看美股內頁：
第一國民銀行控股(FCNCA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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