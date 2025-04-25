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鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一國民銀行控股(FCNCA-US)EPS預估下修至165.1元，預估目標價為2,200.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:16


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對第一國民銀行控股(FCNCA-US)做出2025年EPS預估：中位數由169.82元下修至165.1元，其中最高估值176.66元，最低估值150元，預估目標價為2,200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值176.66(176.66)199.93222.02
最低值150(160.14)180200
平均值165.13(168.54)189.07209.89
中位數165.1(169.82)190209

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值89.82億92.60億92.36億
最低值86.57億87.39億92.36億
平均值87.82億90.12億92.36億
中位數87.16億89.88億92.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS47.5053.8867.47785.18189.38
營業收入19.29億19.28億51.01億126.52億149.33億

詳細資訊請看美股內頁：
第一國民銀行控股(FCNCA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFCNCA

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