鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一國民銀行控股FCNCA-US的目標價調升至2535元，幅度約3.22%
鉅亨網新聞中心 2025-01-27 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對第一國民銀行控股(FCNCA-US)提出目標價估值：中位數由2456元上修至2535元，調升幅度3.22%。其中最高估值2700元，最低估值2000元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予第一國民銀行控股評價：積極樂觀8位、保持中立7位、保守悲觀0位。
第一國民銀行控股今(27日)收盤價為2225元。近5日股價上漲3.22%，標普指數上漲1.74%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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