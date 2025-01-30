鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一國民銀行控股(FCNCA-US)EPS預估上修至168.06元，預估目標價為2,535.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-30 00:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對第一國民銀行控股(FCNCA-US)做出2025年EPS預估：中位數由163.02元上修至168.06元，其中最高估值178.9元，最低估值155元，預估目標價為2,535.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|178.9(178.9)
|209.5
|215.1
|最低值
|155(155)
|170
|200
|平均值
|167.23(166.75)
|190.39
|207.55
|中位數
|168.06(163.02)
|190.69
|207.55
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|95.09億
|99.10億
|91.18億
|最低值
|86.43億
|86.74億
|91.18億
|平均值
|90.20億
|92.78億
|91.18億
|中位數
|89.26億
|91.58億
|91.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|47.50
|53.88
|67.47
|785.18
|189.38
|營業收入
|19.29億
|19.28億
|51.01億
|126.52億
|149.27億
詳細資訊請看美股內頁：
第一國民銀行控股(FCNCA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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