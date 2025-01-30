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鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一國民銀行控股(FCNCA-US)EPS預估上修至168.06元，預估目標價為2,535.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-30 00:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對第一國民銀行控股(FCNCA-US)做出2025年EPS預估：中位數由163.02元上修至168.06元，其中最高估值178.9元，最低估值155元，預估目標價為2,535.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值178.9(178.9)209.5215.1
最低值155(155)170200
平均值167.23(166.75)190.39207.55
中位數168.06(163.02)190.69207.55

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值95.09億99.10億91.18億
最低值86.43億86.74億91.18億
平均值90.20億92.78億91.18億
中位數89.26億91.58億91.18億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS47.5053.8867.47785.18189.38
營業收入19.29億19.28億51.01億126.52億149.27億

詳細資訊請看美股內頁：
第一國民銀行控股(FCNCA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFCNCA

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