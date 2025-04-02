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鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一國民銀行控股FCNCA-US的目標價調降至2310元，幅度約3.75%

鉅亨網新聞中心 2025-04-02 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對第一國民銀行控股(FCNCA-US)提出目標價估值：中位數由2400元下修至2310元，調降幅度3.75%。其中最高估值2750元，最低估值2003元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予第一國民銀行控股評價：積極樂觀9位、保持中立6位、保守悲觀0位。

第一國民銀行控股今(2日)收盤價為1823.47元。近5日股價下跌3.75%，標普指數下跌2.49%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股FCNCA市場預估目標價

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