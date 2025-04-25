鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫利納醫療保健MOH-US的目標價調升至365元，幅度約4.58%
鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對莫利納醫療保健(MOH-US)提出目標價估值：中位數由349元上修至365元，調升幅度4.58%。其中最高估值414元，最低估值291元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予莫利納醫療保健評價：積極樂觀8位、保持中立9位、保守悲觀2位。
莫利納醫療保健今(25日)收盤價為314.37元。近5日股價下跌4.58%，標普指數上漲3.83%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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