鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫利納醫療保健(MOH-US)EPS預估下修至25.12元，預估目標價為340.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對莫利納醫療保健(MOH-US)做出2025年EPS預估：中位數由26.02元下修至25.12元，其中最高估值26.5元，最低估值21.9元，預估目標價為340.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26.5(27.2)
|29.9
|32
|34.95
|最低值
|21.9(21.9)
|27.09
|31.58
|34.95
|平均值
|25.09(25.82)
|28.52
|31.84
|34.95
|中位數
|25.12(26.02)
|28.26
|31.95
|34.95
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|445.85億
|481.37億
|542.27億
|最低值
|415.94億
|444.43億
|542.27億
|平均值
|434.55億
|471.11億
|542.27億
|中位數
|436.39億
|474.48億
|542.27億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|11.23
|11.25
|13.55
|18.77
|20.42
|營業收入
|192.95億
|277.71億
|319.74億
|340.72億
|406.50億
詳細資訊請看美股內頁：
莫利納醫療保健(MOH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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