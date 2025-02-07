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鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫利納醫療保健(MOH-US)EPS預估下修至25.12元，預估目標價為340.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對莫利納醫療保健(MOH-US)做出2025年EPS預估：中位數由26.02元下修至25.12元，其中最高估值26.5元，最低估值21.9元，預估目標價為340.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值26.5(27.2)29.93234.95
最低值21.9(21.9)27.0931.5834.95
平均值25.09(25.82)28.5231.8434.95
中位數25.12(26.02)28.2631.9534.95

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值445.85億481.37億542.27億
最低值415.94億444.43億542.27億
平均值434.55億471.11億542.27億
中位數436.39億474.48億542.27億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS11.2311.2513.5518.7720.42
營業收入192.95億277.71億319.74億340.72億406.50億

詳細資訊請看美股內頁：
莫利納醫療保健(MOH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMOH

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