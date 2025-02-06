鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫利納醫療保健MOH-US的目標價調降至347.5元，幅度約4.79%
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對莫利納醫療保健(MOH-US)提出目標價估值：中位數由365元下修至347.5元，調降幅度4.79%。其中最高估值406元，最低估值309元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予莫利納醫療保健評價：積極樂觀7位、保持中立7位、保守悲觀1位。
莫利納醫療保健今(6日)收盤價為317.01元。近5日股價上漲4.79%，標普指數上漲0.37%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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