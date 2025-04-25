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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA IncRKLB-US的目標價調升至26元，幅度約4%

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)提出目標價估值：中位數由25元上修至26元，調升幅度4%。其中最高估值33元，最低估值14.35元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予Rocket Lab USA Inc評價：積極樂觀11位、保持中立5位、保守悲觀0位。

Rocket Lab USA Inc今(25日)收盤價為21.88元。近5日股價上漲4%，標普指數上漲3.83%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股RKLB市場預估目標價

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Rocket Lab USA Inc21.887.84%

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