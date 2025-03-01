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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)EPS預估下修至-0.23元，預估目標價為26.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-01 00:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.21元下修至-0.23元，其中最高估值-0.16元，最低估值-0.4元，預估目標價為26.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.16(-0.13)0.140.611.05
最低值-0.4(-0.4)-0.250.241.05
平均值-0.26(-0.24)0.020.381.05
中位數-0.23(-0.21)0.060.281.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.50億9.97億15.31億18.59億
最低值5.40億7.25億10.15億18.59億
平均值5.96億8.87億12.44億18.59億
中位數5.95億8.97億11.85億18.59億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.31-0.56-0.29-0.38
營業收入0.006,224萬2.11億2.45億

詳細資訊請看美股內頁：
Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRKLB

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