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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)EPS預估下修至-0.31元，預估目標價為25.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-10 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.3元下修至-0.31元，其中最高估值-0.17元，最低估值-0.43元，預估目標價為25.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.17(-0.17)0.140.611.05
最低值-0.43(-0.43)-0.250.161.05
平均值-0.3(-0.29)-0.030.31.05
中位數-0.31(-0.3)0.020.221.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.50億9.97億15.31億18.59億
最低值5.30億7.25億10.10億18.59億
平均值5.85億8.90億12.46億18.59億
中位數5.80億9.04億12.21億18.59億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.31-0.56-0.29-0.38-0.38
營業收入0.006,224萬2.11億2.45億4.36億

詳細資訊請看美股內頁：
Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRKLB

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