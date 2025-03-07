鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)EPS預估下修至-0.3元，預估目標價為26.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-07 00:16
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.27元下修至-0.3元，其中最高估值-0.17元，最低估值-0.43元，預估目標價為26.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.17(-0.17)
|0.14
|0.61
|1.05
|最低值
|-0.43(-0.4)
|-0.25
|0.21
|1.05
|平均值
|-0.29(-0.28)
|-0.01
|0.35
|1.05
|中位數
|-0.3(-0.27)
|0.02
|0.24
|1.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.50億
|9.97億
|15.31億
|18.59億
|最低值
|5.30億
|7.25億
|10.10億
|18.59億
|平均值
|5.86億
|8.87億
|12.42億
|18.59億
|中位數
|5.79億
|9.01億
|11.85億
|18.59億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.31
|-0.56
|-0.29
|-0.38
|-0.38
|營業收入
|0.00
|6,224萬
|2.11億
|2.45億
|4.36億
詳細資訊請看美股內頁：
Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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