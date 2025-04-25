Perplexity攜手摩托羅拉 把AI答案引擎帶進智慧型手機

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-25 02:30

‌



人工智慧 (AI) 搜尋引擎新創公司 Perplexity 周四 (24 日) 宣布，將與智慧型手機品牌摩托羅拉 (Motorola) 展開合作，將與智慧型手機品牌摩托羅拉 (Motorola) 合作，成為全球首家原生整合 Perplexity 技術的手機品牌，標誌 AI 搜尋正式進軍行動裝置生態系。

在紐約舉辦的一場新品發表會上，Perplexity 執行長 Aravind Srinivas 表示，此次合作將使摩托羅拉手機具備內建「答案引擎」(Answer Engine) 功能，協助用戶快速取得簡潔、無廣告的搜尋結果。他強調：「手機應該是答案機器、個人助理與研究幫手的綜合體。」

‌



Perplexity 技術將被納入摩托羅拉即將推出的「Moto AI」功能套件中，與微軟 (MSFT-US)Copilot、Google(GOOGL-US) Gemini 和 Meta(META-US) 等 AI 方案並列。合作初期，摩托羅拉用戶將可免費試用三個月的 Perplexity Pro 方案，包含進階的「深度研究」(Deep Research)功能。

不同於一般 App 形式的整合，此次為系統層級整合，Perplexity 表示這有助於使用者「無意識中」建立日常使用習慣。Srinivas 指出：「當 AI 工具成為裝置的一部分，而不是選擇性開啟的 App 時，用戶更容易在日常中依賴 AI。」

他補充，這次合作為「使用導向的分發合作」，Perplexity 不從手機銷售中獲利，而是藉由合作拓展用戶群。他說：「我們要的是使用，他們要的是創新功能，這是一場雙贏。」

摩托羅拉行銷主管 Nicole Hagen 表示：「15 年前智慧型手機改變了世界，現在我們再次站在 AI 轉型的關鍵時刻。」

此次合作也讓業界重新關注 AI 與智慧手機的整合潛力。過去一年，包括 Humane AI Pin 與 Rabbit r1 等專屬 AI 裝置反應不佳，使得整合式 AI 策略被視為較可行方向。

Perplexity 是近年快速崛起的 AI 搜尋新創公司，2024 年初估值約為 5 億美元，年底已飆升至 90 億美元，目前正洽談新一輪募資，估值上看 180 億美元。該公司 AI 搜尋引擎主打快速生成無廣告答案，與 Google、微軟、OpenAI 等傳統搜尋巨頭正面競爭。