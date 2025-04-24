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鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐力士IX-US的目標價調降至128.18元，幅度約4.4%

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對歐力士(IX-US)提出目標價估值：中位數由134.09元下修至128.18元，調降幅度4.4%。其中最高估值148.3元，最低估值113.68元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予歐力士評價：積極樂觀5位、保持中立4位、保守悲觀0位。

歐力士今(24日)收盤價為20.12元。近5日股價上漲4.4%，標普指數上漲1.9%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股IX市場預估目標價

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