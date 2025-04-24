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鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇波雷墨西哥燒烤(CMG-US)EPS預估下修至1.22元，預估目標價為60.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:16


根據FactSet最新調查，共34位分析師，對奇波雷墨西哥燒烤(CMG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.26元下修至1.22元，其中最高估值1.58元，最低估值1.17元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.58(1.58)1.81.842.12
最低值1.17(1.18)1.311.531.9
平均值1.24(1.27)1.461.72.01
中位數1.22(1.26)1.461.742.01

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值128.87億147.26億161.01億179.00億
最低值121.59億135.27億150.22億170.90億
平均值123.03億138.72億155.21億174.95億
中位數122.32億138.06億155.68億174.95億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.250.460.640.891.11
營業收入59.85億75.47億86.35億98.72億113.14億

詳細資訊請看美股內頁：
奇波雷墨西哥燒烤(CMG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCMG

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