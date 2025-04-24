鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇波雷墨西哥燒烤(CMG-US)EPS預估下修至1.22元，預估目標價為60.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:16
根據FactSet最新調查，共34位分析師，對奇波雷墨西哥燒烤(CMG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.26元下修至1.22元，其中最高估值1.58元，最低估值1.17元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.58(1.58)
|1.8
|1.84
|2.12
|最低值
|1.17(1.18)
|1.31
|1.53
|1.9
|平均值
|1.24(1.27)
|1.46
|1.7
|2.01
|中位數
|1.22(1.26)
|1.46
|1.74
|2.01
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|128.87億
|147.26億
|161.01億
|179.00億
|最低值
|121.59億
|135.27億
|150.22億
|170.90億
|平均值
|123.03億
|138.72億
|155.21億
|174.95億
|中位數
|122.32億
|138.06億
|155.68億
|174.95億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.25
|0.46
|0.64
|0.89
|1.11
|營業收入
|59.85億
|75.47億
|86.35億
|98.72億
|113.14億
詳細資訊請看美股內頁：
奇波雷墨西哥燒烤(CMG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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