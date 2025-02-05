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鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇波雷墨西哥燒烤(CMG-US)EPS預估下修至1.3元，預估目標價為69.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:16


根據FactSet最新調查，共34位分析師，對奇波雷墨西哥燒烤(CMG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.33元下修至1.3元，其中最高估值1.5元，最低估值1.24元，預估目標價為69.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.5(1.5)1.651.992.25
最低值1.24(1.24)1.451.662.05
平均值1.31(1.32)1.551.852.16
中位數1.3(1.33)1.551.862.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值132.52億146.78億167.14億185.04億
最低值125.29億140.20億158.67億177.29億
平均值127.41億143.75億162.82億181.17億
中位數127.54億143.83億163.61億181.17億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.250.460.640.89
營業收入59.85億75.47億86.35億98.72億

詳細資訊請看美股內頁：
奇波雷墨西哥燒烤(CMG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCMG

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