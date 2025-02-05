鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇波雷墨西哥燒烤(CMG-US)EPS預估下修至1.3元，預估目標價為69.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:16
根據FactSet最新調查，共34位分析師，對奇波雷墨西哥燒烤(CMG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.33元下修至1.3元，其中最高估值1.5元，最低估值1.24元，預估目標價為69.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.5(1.5)
|1.65
|1.99
|2.25
|最低值
|1.24(1.24)
|1.45
|1.66
|2.05
|平均值
|1.31(1.32)
|1.55
|1.85
|2.16
|中位數
|1.3(1.33)
|1.55
|1.86
|2.19
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|132.52億
|146.78億
|167.14億
|185.04億
|最低值
|125.29億
|140.20億
|158.67億
|177.29億
|平均值
|127.41億
|143.75億
|162.82億
|181.17億
|中位數
|127.54億
|143.83億
|163.61億
|181.17億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.25
|0.46
|0.64
|0.89
|營業收入
|59.85億
|75.47億
|86.35億
|98.72億
詳細資訊請看美股內頁：
奇波雷墨西哥燒烤(CMG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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