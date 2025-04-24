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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇波雷墨西哥燒烤CMG-US的目標價調降至60元，幅度約6.25%

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:15


根據FactSet最新調查，共31位分析師，對奇波雷墨西哥燒烤(CMG-US)提出目標價估值：中位數由64元下修至60元，調降幅度6.25%。其中最高估值72元，最低估值48元。

綜合評級 - 共有37位分析師給予奇波雷墨西哥燒烤評價：積極樂觀28位、保持中立8位、保守悲觀1位。

奇波雷墨西哥燒烤今(24日)收盤價為48.76元。近5日股價上漲6.25%，標普指數上漲1.9%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CMG市場預估目標價

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