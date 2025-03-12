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鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估下修至8.12元，預估目標價為170.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-12 00:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.45元下修至8.12元，其中最高估值10.47元，最低估值5.51元，預估目標價為170.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.47(10.79)16.922.725.35
最低值5.51(5.51)7.829.7512.54
平均值8.12(8.28)12.2516.3518.95
中位數8.12(8.45)11.7817.2918.95

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值1,600.00億1,600.00億1,376.03億
最低值1,098.44億995.56億1,317.41億
平均值1,329.74億1,322.18億1,346.72億
中位數1,304.96億1,338.16億1,346.72億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-15.1315.2428.1223.6310.08
營業收入691.57億1,197.77億1,774.11億1,484.60億1,385.17億

詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMPC

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