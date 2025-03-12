鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估下修至8.12元，預估目標價為170.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-12 00:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.45元下修至8.12元，其中最高估值10.47元，最低估值5.51元，預估目標價為170.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.47(10.79)
|16.9
|22.7
|25.35
|最低值
|5.51(5.51)
|7.82
|9.75
|12.54
|平均值
|8.12(8.28)
|12.25
|16.35
|18.95
|中位數
|8.12(8.45)
|11.78
|17.29
|18.95
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,600.00億
|1,600.00億
|1,376.03億
|最低值
|1,098.44億
|995.56億
|1,317.41億
|平均值
|1,329.74億
|1,322.18億
|1,346.72億
|中位數
|1,304.96億
|1,338.16億
|1,346.72億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-15.13
|15.24
|28.12
|23.63
|10.08
|營業收入
|691.57億
|1,197.77億
|1,774.11億
|1,484.60億
|1,385.17億
詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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