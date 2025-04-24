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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：德意志銀行DB-US的目標價調升至25.6元，幅度約4.17%

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對德意志銀行(DB-US)提出目標價估值：中位數由24.58元上修至25.6元，調升幅度4.17%。其中最高估值31.97元，最低估值19.82元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予德意志銀行評價：積極樂觀10位、保持中立4位、保守悲觀4位。

德意志銀行今(24日)收盤價為24.845元。近5日股價上漲4.17%，標普指數上漲1.9%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股DB市場預估目標價

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