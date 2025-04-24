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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：誠信金融(WTFC-US)EPS預估上修至10.79元，預估目標價為135.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 22:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對誠信金融(WTFC-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.63元上修至10.79元，其中最高估值10.98元，最低估值10.32元，預估目標價為135.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值10.98(10.97)11.6512.75
最低值10.32(10.32)10.6511.15
平均值10.7(10.67)11.212.17
中位數10.79(10.63)11.1512.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值26.75億28.35億30.12億
最低值26.45億27.62億28.13億
平均值26.63億28.05億29.21億
中位數26.66億28.12億29.39億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.687.588.029.5810.31
營業收入18.45億18.65億22.45億33.14億39.67億

詳細資訊請看美股內頁：
誠信金融(WTFC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWTFC

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