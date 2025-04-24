鉅亨速報 - Factset 最新調查：誠信金融(WTFC-US)EPS預估上修至10.79元，預估目標價為135.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-24 22:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對誠信金融(WTFC-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.63元上修至10.79元，其中最高估值10.98元，最低估值10.32元，預估目標價為135.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.98(10.97)
|11.65
|12.75
|最低值
|10.32(10.32)
|10.65
|11.15
|平均值
|10.7(10.67)
|11.2
|12.17
|中位數
|10.79(10.63)
|11.15
|12.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|26.75億
|28.35億
|30.12億
|最低值
|26.45億
|27.62億
|28.13億
|平均值
|26.63億
|28.05億
|29.21億
|中位數
|26.66億
|28.12億
|29.39億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.68
|7.58
|8.02
|9.58
|10.31
|營業收入
|18.45億
|18.65億
|22.45億
|33.14億
|39.67億
詳細資訊請看美股內頁：
誠信金融(WTFC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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