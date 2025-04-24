沙國力拚世界礦產中心 結盟印尼重塑全球供應鏈

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 16:00

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為擺脫對石油的依賴並實現經濟多元化，沙烏地阿拉伯正積極投資礦產資源的勘探與開發，盼成為世界礦產中心，並與印尼簽屬初步協議，建立戰略夥伴關係，重塑全球礦產供應鏈。

沙烏地阿拉伯與印尼簽署初步協議，旨在擴大兩國在採礦與礦產領域的合作，建立戰略夥伴關係，內容涵蓋礦產勘探、開採、加工及永續採礦技術共享等領域，這項措施或將重塑全球礦產供應鏈，並深化海灣地區與亞洲的投資連結。

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印尼擁有全球最大的鎳儲量及豐富的銅與鋁土礦資源，正致力於成為全球電氣化與綠色技術所需關鍵礦產的供應樞紐。 2023 年，採礦業佔印尼 GDP 近 12%，隨著印尼積極吸引下游加工與電池製造領域的外資，這一比例預計將持續上升。

對沙烏地阿拉伯而言，此次合作是其「2030 願景」下經濟多元化策略的延伸。沙國工業與礦產資源部長班阿爾霍拉耶夫此行也探討了醫藥、食品和汽車零件等非礦產領域的投資機會，彰顯沙烏地阿拉伯打造未來工業與出口強國的雄心。

該協議的達成正值全球礦產安全競爭加劇之際。西方國家尋求降低來自中國的供應鏈風險，而沙烏地阿拉伯等海灣國家正悄悄地將自己定位為關鍵礦產領域的替代支柱。

沙烏地阿拉伯向礦產資源開發的轉型力度相當大。根據《阿拉伯新聞》報道，英國顧問公司 MineHutte2024 年發布的《世界風險報告》指出，過去 5 年，沙烏地阿拉伯採礦業的監管和投資環境迅速優化。