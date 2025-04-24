環球時報：中美兩國需要一個什麼樣的「big deal」？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-24 11:33

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美國總統川普周二（22 日）表示，對中國 145% 關稅確實很高，與中方達成協議後，美國對華關稅將大幅下降。

美國財長貝森特也說，美方的目標並非與中國脫鉤，「與中國的貿易戰不可持續」，貿易緊張局勢將在「不久的將來」得到降溫。

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美國發動關稅戰帶來的混亂和衝擊效應不斷顯現。近段時間，美國市場已日漸陷入對經濟衰退和通貨膨脹的擔憂。彼得森國際經濟研究所認為，美國 2025 年國內生產毛額（GDP）成長將從前一年的 2.5% 直接降到 0.1%，想要扭轉這一不利前景，美方需要改變錯誤貿易和關稅政策。

《環球時報》周三在社評中指出，中方早就指出，關稅戰、貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路，「脫鉤斷鏈」只會孤立自己。美方的錯誤不只是「145% 的關稅太高了」，更在於以「貿易再平衡」之名，行貿易限制和談判施壓之實，將關稅作為對外搞威脅訛詐的工具。

《環球時報》提到，所謂「對等關稅」沒有如華盛頓所願，歷史反覆證明，貿易保護主義無助於改善本國經濟，只會嚴重破壞世界貿易投資體系，甚至引發全球性經濟危機，最終損人害己。

《環球時報》強調，美方多次提及對華「big deal（大交易）」，如果說中美需要達成一個「big deal」，那應該是共同遵循相互尊重、和平共處、合作共贏三項原則，走出新時期中美正確相處之道。