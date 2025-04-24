中國自美進口油氣顯著下滑 液化天然氣連續兩月零進口

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-24 09:11

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美國是全球最大原油供應國和液化天然氣（LNG）出口國，在其對中國出口的商品中，石油和天然氣是最快受到關稅影響的一批產品。

隨著美國「對等關稅」政策不斷加碼，中國亦祭出反制措施，目前中國對原產於美國的原油和 LNG 關稅稅率分別升至 94% 和 99%。

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據《第一財經》周三（23 日）報導，今年以來美國出口到中國的石油數量顯著下滑，近兩個多月內，更是沒有一船美國 LNG 抵達中國港口。

「自今年 2 月中國對美國 LNG 徵收 15% 的反制性關稅以來，中國已近兩個半月沒有進口美國 LNG。」金聯創天然氣分析師王亞飛說，2 月中國自美國 LNG 進口量為 6.57 萬噸，月降 12.85 萬噸；進入 3 月下滑至零，去年同期進口為 41.25 萬噸；金聯創船期數據顯示，4 月美國到貨也是零。

進口美國石油方面，Kpler 的船舶追蹤數據顯示，今年 1 至 3 月，中國分別進口美國原油 82.9 萬噸、27.8 萬噸、25.8 萬噸，分別較一年前銳減 54%、76%、70%。

中國是能源消費大國，石油和天然氣對外依存度約在 70%、40%。2024 年中國進口美國原油和 LNG 總額在人民幣 600 億元左右。

不過，據《第一財經》報導，多名行業人士表示，美國油氣在中國總進口量中的比重不高，中國自美國進口油氣量下滑，對國內供應不會產生實際影響。

原油進口方面，卓創資訊分析師桑瀟表示，中國原油進口主要來自中東和歐洲，合計佔約 70%，且中國近年來自亞洲等地的進口量明顯提升，美國原油進口量僅佔約 2%。

阿格斯原油市場分析師莫藝說，在今年 2 月 10 日中國對美國原油加徵 10% 反制關稅後，美國 WTI 原油與其競爭油種中東穆爾班原油的到岸價價差迅速擴大至 8 美元，美國原油的經濟性明顯削弱。

「所以，近期中國買家在採購上就已經明顯轉向中東的穆爾班、哈薩克的 CPC 管線原油等替代油種，進一步的影響空間比較有限。」莫藝表示。

LNG 進口方面，行業人士也認為影響不大。海關數據顯示，2024 年中國自美國進口 LNG 達 433 萬噸，佔 LNG 總進口量約 5.6%，在中國整體表觀消費量中僅佔不到 1.4%。